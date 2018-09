L'habit de sa fille de 11 ans «excitait» les garçons

En voyant sa fille de 11 ans rentrer de l'école mardi, Galliane n'en a pas cru ses yeux, ni ses oreilles. Partie le matin avec un simple short en jeans, l'enfant est revenue avec un vieux pantalon que la direction de l'établissement lui avait prêté. Que s'était-il passé? «La CPE (NDLR: conseillère principale d'éducation) l'a obligée à se changer car elle portait un short et que ça excite les garçons», fulmine l'habitante de Clermont-Ferrand sur Twitter.

Ma fille vient de rentrer du collège avec un jeans dégueulasse et qui pue parce que la CPE l'a obligé a se changer car elle portait un short et que ça excite les garçons. Je suis dans une colère noire ! Quand allons-nous éduquer les garçons et arrêter de brimer les filles ?— Galliane (@Galliane) 4 septembre 2018

«Je suis dans une colère noire! Quand allons-nous éduquer les garçons et arrêter de brimer les filles?», a tempêté la Française sur le réseau social. Selon elle, plusieurs écolières étaient en short mais deux ont été sommées de changer de tenue. En lieu et place, la fille de la Française a dû enfiler un jeans «dégueulasse et qui pue». Le règlement de l'école stipule que tous les élèves doivent «porter une tenue propre et décente et proscrire les vêtements négligés ou provocants». Or, selon Galliane, le jeans «immonde» prêté à sa fille enfreignait ces directives, contrairement à sa tenue d'origine. «Un short en jeans sur une gamine de 11 ans, ce n'est pas p*** de provocant!», s'emporte-t-elle.

Je suis d'autant plus en colère que le règlement intérieur stipule de proscrire les vêtements NÉGLIGÉS et PROVOCANTS alors que le short de ma fille est propre et à une longueur tout à fait correct, tandis que le jeans de prêt est parfaitement immonde ! pic.twitter.com/7hXeaAmPis— Galliane (@Galliane) 4 septembre 2018

La publication de la mère de famille a provoqué une foule de réactions contrastées. La plupart des internautes ont donné raison à Galliane, jugeant la décision de l'établissement «stupide», «débile» ou encore «traumatisante».

A quel moment on peut juger une enfant de 11 ans "Trop sexy" faut avoir un sérieux problème ????‍♂️— Ludo⭐️⭐️ (@LefebvreLudov11) 5 septembre 2018

Mais c'est génial ! Ta fille a réussi a passer dans une faille spatio-temporelle qui l'a conduit en 1907 !!!— Erwan (@wanoubzh) 5 septembre 2018

Une gamine de 11 ans en short ? Déjà si une femme de 21 ans en porte un j'ai envie de dire ou est le souci. Mais une gamine pré pubère faut vraiment être malade pour juger « trop sexy » ses jambes. Sans deconner, on parle d'une enfant là.— jenesuispasparfaite (@margauxah) 5 septembre 2018

Certains estiment cependant que l'école, même si elle a fait un excès de zèle, a raison de surveiller la tenue de ses élèves.

votre fille a de la chance d'être dans cet établissement ! https://t.co/CBeVwg8Bmp— Cap 6-1 (@MolinariJulie) 6 septembre 2018

Après une école qui fait attention c'est plutot une bonne nouvelle. J'connais des écoles à roubaix qui ne faisait rien contre des agressions et harcèlement aux arrêts de bus. Faut savoir ce qu'on veut.— ???????? DamsD (@damsdayoff) 5 septembre 2018

D'autres trouvent qu'effectivement, un short n'est pas adapté pour aller à l'école.

Personnelement, en 2018, ma fille sort dans cette tenue je lui demande de mettre un short plus grand. Ce n'est que mon avis.— ???????? DamsD (@damsdayoff) 5 septembre 2018

Madame, vous envoyez un mauvais message à votre fille. 1. En tant que prof, une ou un eleve qui arrive en cours avec un short ou un bermuda (garçons) m'envoie un message de desinvolture. Ce sont des tenues de vacances, pas de cours ni de travail. Il ne s'agit pas de provocation.— Malka Danielle (@Danmalka) 5 septembre 2018

Un peu dépassée par l'ampleur qu'a prise sa publication, Galliane s'est entretenue au téléphone avec la CPE. Celle-ci a expliqué que sa décision n'avait rien à voir avec la réaction des garçons mais qu'il s'agissait d'«habituer les élèves à avoir une tenue correcte, pour les habituer au monde du travail». Un argument qui n'a pas semblé convaincre la maman de la jeune fille.

Le fait est qu'on a eu la CPE au tél, que la justification d'avoir fait enlever son short à ma fille ne serait pas l'excitation des garçons mais qu'il faut habituer les élèves à avoir une tenue correcte, pour les habituer au monde du travail, au collège donc...— Galliane (@Galliane) 4 septembre 2018

