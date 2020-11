Une fake news met l'Élysée sur les dents

Le ministère français des Affaires étrangères s’emploie actuellement à éradiquer des réseaux sociaux une fausse information visant le chef de l’État. Dans un tweet publié samedi, la ministre pakistanaise des droits de l’homme a affirmé que: «Macron fait aux musulmans ce que les nazis infligeaient aux Juifs.» Shireen Mazari a prétendu que: «Les enfants musulmans devront avoir un numéro d’identification, comme les Juifs étaient forcés à porter l’étoile jaune sur leurs vêtements pour être identifiés».

Cette information a été formellement démentie par le ministère français des Affaires étrangères, qui a fermement condamné les propos «détestables et mensongers» de la ministre. Le Parisien explique qu’une mauvaise compréhension d’articles anglophones à propos du «projet de loi confortant les principes républicains» (NDLR: anciennement appelé «projet de loi sur le séparatisme») est à l’origine de cette fake news. En effet, ce projet de loi mentionne bien l’obligation d’étendre le numéro d’identification – qui existe déjà – à… tous les élèves du pays. Ce, dans un esprit de lutte contre la déscolarisation des enfants en France.

Ce point du projet au milieu d’autres touchant plus directement la religion musulmane a, semble-t-il, créé une sorte de confusion dans les médias anglo-saxons. Journaliste britannique, Alex Tiffin s’est notamment mélangé les pinceaux jeudi sur Twitter, provoquant une dizaine de milliers de réactions. Le lendemain, plusieurs comptes largement suivis sur le réseau social ont repris cette fausse information selon laquelle ce fameux numéro d’identification ne concerne que les enfants musulmans.

Cette fake news a bénéficié d’un important coup de pouce lorsqu’elle a été relayée par Karen Attiah, journaliste au très sérieux Washington Post. L’Américaine a par la suite présenté ses excuses, admettant avoir commis une «erreur». «J’ai une responsabilité vis-à-vis des faits. Et je ne veux pas rendre les choses plus difficiles pour mes collègues qui font un travail extraordinaire sur un sujet si difficile», a-t-elle écrit.

Cette fausse information n’en a pas disparu pour autant. Samedi, elle a encore été reprise par le média londonien The Muslim Vibe, et c’est précisément cet article que la ministre pakistanaise des droits de l’homme a partagé le même jour sur Twitter. Le lendemain, sous la pression des autorités françaises, Shireen Mazari a fini par retirer sa publication. Le site The Muslim Vibe, lui, s’est fendu d’un message d’excuses.

La propagation de cette fake news n’a fait que tendre encore les relations entre le Pakistan et la France. Après la republication des caricatures du prophète Mahomet par Charlie Hebdo en septembre, des manifestations antifrançaises, souvent houleuses, ont eu lieu au Pakistan. Plusieurs milliers de personnes ont tout récemment manifesté aux portes d’Islamabad pour protester contre les déclarations d’Emmanuel Macron, défendant le droit à la caricature au nom de la liberté d’expression, lors de l’hommage à Samuel Paty.

(L'essentiel/joc/afp)