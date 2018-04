Accusé de polluer l'air, un capitaine risque gros

La justice française a frappé un grand coup. Elle a engagé pour la première fois des poursuites à Marseille contre le capitaine d'un navire de croisière pour pollution de l'air. Pouvant accueillir jusqu'à 3 000 passagers et long de 300 m, l'Azura avait été contrôlé en mars. Les analyses de son fioul lourd ont montré un taux de soufre de 1,68%, au-delà de la norme légale de 1,5%. Le capitaine, dont la nationalité n'a pas été précisée, risque 1 an de prison et une amende de 200 000 euros.

La pollution atmosphérique est un fléau dans les villes abritant de grands ports, comme Marseille. Les particules fines y sont «100 fois plus élevées» à proximité des quais, selon l'association FNE. Cette pollution s'explique par la teneur en soufre jusqu'à 3 500 fois plus élevée que celle du gazole des voitures.

Le fioul lourd brûlé sur l'Azura est moins cher que celui respectant la norme de 1,5% de teneur en soufre, imposée pour les navires transportant des passagers en Méditerranée. Elle sera divisée par trois dès le 1er janvier 2020. Mais cette législation reste trop souple aux yeux de l'ONG, car elle «fait de la Méditerranée une poubelle». Dans la mer Baltique, le seuil est fixé à 0,1%. La compagnie britannique P & O Cruises, propriétaire du navire qui bat pavillon des Bermudes, n'est à ce stade pas poursuivie.

(L'essentiel/afp)