Un troisième confinement à venir en France?

Si la situation empirait, notamment avec un développement du «variant anglais» du virus, nettement plus contagieux, «nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger», a répété le ministre de la Santé Olivier Véran au «20 heures» de TF1.

Les épreuves de spécialité du nouveau Bac annulées



Les premières épreuves de spécialité du nouveau baccalauréat, qui comptent pour un tiers de la note finale, sont annulées au profit du contrôle continu en raison de la crise sanitaire, selon un courrier de Jean-Michel Blanquer adressé jeudi soir aux enseignants.



Les enseignements de ces spécialités «ne seront pas évalués au travers d'épreuves au mois de mars mais sur la base des moyennes des trois trimestres de Terminale de ces enseignements», indique ce courrier dont l'AFP a obtenu copie.

Mais «nous n'en sommes pas là aujourd'hui», a assuré le ministre, souhaitant «donner sa chance de fonctionner» au couvre feu désormais avancé à 18 heures sur tout le territoire et qui a permis une baisse de l'incidence épidémique dans les 15 départements où la mesure a été appliquée dès début janvier.

500 000 nouveaux rendez-vous proposés

Olivier Véran a également défendu la campagne de vaccination, élargie en début de semaine à tous les plus de 75 ans, et qui a connu beaucoup de difficultés. Après les sites internet et lignes d'appel téléphonique saturés pour les prises de rendez-vous, plusieurs régions ont enregistré des déprogrammations de vaccinations, parfois jusqu'en mars, faute d'un approvisionnement suffisant.

«Dans 95% des cas des cas tout s'est déroulé de manière extrêmement remarquable», a assuré le ministre, mettant en cause la «tradition en France de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure», et assurant que certains centres de vaccination avaient fait du «surbooking». Il a salué la «mobilisation» générale et assuré que 500 000 nouveaux rendez-vous allaient être proposés mardi pour la période «entre le milieu et la fin du mois de février».

(L'essentiel/afp)