Giscard et l'affaire des «diamants de Bokassa»

Le Canard enchaîné révèle le 10 octobre 1979 que Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, a reçu en 1973 du président centrafricain, Jean Bedel Bokassa, une plaquette de trente carats de diamants. Cette information suscitera une polémique embarrassante pour VGE lors de la présidentielle de 1981. La semaine suivante, Le Canard affirme que la valeur de la plaquette est de 1 million de francs et précise que d'autres diamants lui ont été offerts à l'occasion de ses déplacements à Bangui, entre 1970 et 1975.

Le 27 novembre, le président Giscard d'Estaing oppose un «démenti catégorique et méprisant» aux allégations concernant la valeur des cadeaux qu'il aurait reçus. «Il faut, dit-il, laisser les choses basses mourir de leur propre poison». L'hebdomadaire satirique relance l'affaire un an plus tard, le 16 septembre 1980, en publiant un entretien téléphonique avec l'ancien empereur centrafricain, Jean Bedel Bokassa, déposé de son trône le 20 septembre 1979. Il affirme «avoir remis à quatre reprises des diamants au couple présidentiel. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai remis à cette famille-là».

Le 10 mars 1981, VGE déclare à la télévision qu'il «n'y a aucun mystère dans l'affaire des diamants» et que «le produit de ces cadeaux a été versé à des œuvres humanitaires centrafricaines». Il précise que les diamants ont été vendus «au profit de la Croix-Rouge centrafricaine, d'une maternité, d'une pouponnière et d'une mission».

Selon Le Point du 22 mars 1981, qui a consulté la comptabilité des cadeaux officiels à l’Élysée, les diamants ont été vendus pour une somme de 114 977 francs remise à des œuvres de bienfaisance centrafricaines. Dans une interview au Washington Post du 8 mai 1981, l'empereur déchu réaffirme avoir offert des diamants à VGE, en présence de témoins, à quatre occasions en huit ans.

Contrairement aux indications du président français, pour qui les diamants reçus n'étaient que de petites pierres, Bokassa affirme lui avoir offert des diamants de 10 à 20 carats. Il soutient également avoir offert à la famille Giscard d'Estaing, dont deux cousins, plus de diamants qu'à n'importe qui d'autre. «Je les ai gâtés», déclare-t-il, ajoutant: «Ils sont pourris». Bokassa reconnaît accorder cette interview, à la veille du second tour de l'élection présidentielle, dans le but d'empêcher la réélection de VGE. «Je règle mes comptes avec ceux qui ont provoqué ma chute», termine-t-il. Le 10 mai, François Mitterrand l'emporte.

(L'essentiel/afp)