Un couvre-​​feu à 19h et dans toute la France?

Le couvre-feu va-t-il être avancé et généralisé à l'ensemble du territoire français? D'après RTL France qui cite «un poids lourd du gouvernement», les autorités françaises réfléchissent actuellement à cette possibilité. Pour l'heure, le couvre-feu débute à 21h, et se limite à la région parisienne et à huit métropoles où le virus circule activement (Lille, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille et Montpellier).

La Moselle et la Meurthe-et-Moselle, frontalières du Luxembourg, ne sont pas concernées par cette mesure, considérant que le coronavirus circule moins que dans les villes mentionnées. Mais la situation «s'est subitement dégradée en Moselle, depuis une dizaine de jours», indiquait vendredi, le préfet Laurent Touvet. Le département a d'ailleurs été placé en zone rouge.

Pas de nouvelles mesures au Luxembourg

Autant de fluctuations d'une semaine à l'autre qui pourraient amener le gouvernement à généraliser le confinement nocturne à l'ensemble de la France. L'observation des premiers résultats dans les villes où la mesure est appliquée sera décisive. L’objectif est d'éviter un reconfinement, alors que la période des fêtes, essentielle pour l'activité économique et le commerce en particulier, approche à grands pas.

La France a recensé, mardi, 163 nouveaux décès et plus de 20 000 nouveaux cas de coronavirus. Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a dépassé les 2 000 personnes, seuil jamais atteint depuis mai. Des chiffres plus qu'inquiétants qui ont suscité la mise en place de nouvelles mesures. D'autres territoires en Europe ont pris des décisions encore plus contraignantes à l'image de l'Irlande et du pays de Galles, qui ont décidé un reconfinement. Malgré une hausse «alarmante» des contaminations, le Luxembourg n'a pas renforcé les restrictions.

(Thomas Holzer/L'essentiel)