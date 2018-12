«Il lui a tiré direct une balle dans la tête»

Quand la fusillade a éclaté, mardi soir au centre de Strasbourg, Jonathan était au cœur du drame. Serveur dans un restaurant se trouvant sur les lieux de l'attaque, le jeune homme a été pris d'effroi en sortant sur la terrasse. Un corps était allongé au sol. «J'ai entendu plusieurs détonations d'un coup. Et de-là, je me suis réfugié dans le restaurant, j'ai barricadé et j'ai mis tous les clients à terre», raconte-t-il à RMC.

Les coups de feu que Jonathan a entendus provenaient des échanges de tirs entre l'assaillant et les soldats de l'opération Sentinelle. Lors de cet affrontement, le tireur a été blessé, ainsi qu'un soldat, légèrement touché. À l'intérieur de l'établissement, le serveur s'est efforcé de rassurer sa clientèle après avoir fermé les stores. Il raconte qu'à ce moment-là, une dame était aux toilettes avec son fils. «Quand elle est sortie, on a dû lui annoncer que son mari s'était fait tirer dessus», témoigne le jeune homme.

"J'étais face à lui": Audrey a croisé la route du tireur qui a fait 3 morts à Strasbourg https://t.co/9EIcEXbhKh pic.twitter.com/RFSLPllAWR— BFMTV (@BFMTV) 12 décembre 2018

Audrey, elle, a croisé le regard de l'assaillant, rapporte BFM TV. La Strasbourgeoise rentrait du marché de Noël avec deux amies lorsque l'homme a fait irruption devant elles. Le petit groupe a, alors, assisté à une scène d'horreur: «Il s'est dirigé vers un monsieur qui marchait devant moi et lui a tiré direct une balle dans la tête. L'homme s'est écroulé et l'individu a tiré une deuxième fois sur une autre personne, qui est tombée à terre aussi», décrit la Française.

Ses deux copines se sont enfuies en hurlant, mais Audrey est restée sidérée. Elle a vu la mort en face. «Il s'est retourné, j'étais face à lui. Il a détallé et est reparti sous un autre porche. Pourquoi il ne m'a pas tiré dessus aussi? Je ne sais pas», témoigne la survivante. Audrey suppose que le tireur a pris la fuite parce que tout le monde criait. «Je pense qu'à une seconde près... Il n'y a pas beaucoup de mots pour le décrire», confie Audrey, bouleversée.

(L'essentiel/joc)