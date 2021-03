Un confinement «new look» autour de Paris?

Alors que le Premier ministre français Jean Castex doit s'exprimer à 19h pour détailler les nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 en France, l'Île-de-France et les Hauts-de-France en particulier sont suspendus à un tour de vis.

C'est en effet dans ces deux régions que la dynamique est la plus problématique avec des taux d'incidence respectivement de 426 et 367 cas pour 100 000 habitants et une pression hospitalière qui a dépassé les 100%. À titre de comparaison, le taux d'incidence au Luxembourg était de 200 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière.

Dans ce contexte, les autorités françaises prévoient des mesures spécifiques pour les 12 millions d'habitants concernés, mais différentes des précédents confinements. L'idée d'un confinement strict semble d'ores et déjà écartée, tout comme la fermeture des écoles. Et le scénario généralisé d'un confinement le week-end pourrait être aménagé également.

Permettre à la population de s'oxygéner

Le président Emmanuel Macron souhaiterait en effet «innover», afin de s'adapter aux spécificités des départements de la région parisienne. L’objectif serait de permettre aux personnes de s'oxygéner en faisant du sport par exemple. Plus de restrictions à l'intérieur, moins à l'extérieur, c'est le scénario qui se dessine d'après les acteurs consultés par le gouvernement. Ainsi, les parcs et jardins devraient rester ouverts, mais les lieux clos, où les contaminations sont les plus nombreuses, soumis à plus de restrictions.

Plusieurs voix ont également avancé le côté peu pertinent de strictement confiner la population dans certains départements où les personnes vivent dans un espace réduit. C'est notamment le cas de la Seine-Saint-Denis où la densité de population dans des appartements étroits est importante. Les infections se faisant principalement dans le milieu familial, une telle décision pourrait être contre-productive.

(th/L'essentiel)