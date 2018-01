Il sabote les freins pour tuer sa compagne

Déjà connu de la justice pour des délits mineurs, l'homme originaire de Volx (Alpes-de-Haute-Provence) a été interpellé vendredi matin par les enquêteurs de la gendarmerie. «Globalement il reconnaît la matérialité des faits mais conteste l'intention et le but», ajoute une source judiciaire. «La compagne du mis en cause a pris la voiture et s'est aperçue que les freins ne répondaient pas. Elle a utilisé dans l'urgence le frein à main pour éviter un accident. Le garagiste a ensuite remarqué que les freins étaient sectionnés en plusieurs endroits», précise une source proche de l'enquête.

«Les faits se sont produits dans un contexte de séparation, faisant suite à des violences conjugales», indique-t-on également. L'enquête se poursuit sur commission rogatoire. L'homme âgé de 35 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

(L'essentiel/AFP)