Le gendarme héroïque est mort poignardé au cou

L'enquête sur le décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame progresse. Selon Franceinfo, le gendarme qui s'est substitué à un otage, dans un supermarché du sud de la France visé par une attaque terroriste, est mort de blessures à l'arme blanche portées à son cou.

Gardes à vue prolongées



Les gardes à vue de la compagne et d'un ami de Radouane Lakdim, auteur de l'attentat, ont été prolongées, a-t-on appris dimanche soir de source judiciaire. La jeune femme, âgée de 18 ans, avait été interpellée vendredi soir et l'ami, un jeune homme de 17 ans, dans la nuit de vendredi à samedi. Les enquêteurs cherchent à déterminer les raisons du passage à l'acte de l'assaillant jihadiste et à trouver d'éventuelles complicités.