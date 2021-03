«Mon plus grand regret est de ne pas m'être représenté»

Après Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon, l’ex-président français a fait son apparition lundi sur la plateforme de streaming Twitch au cours d’un live avec le présentateur de «Questions pour un champion», Samuel Étienne. Le direct a duré plus de deux heures et demie et a fait carton plein avec un pic d’audience de plus de 84 000 internautes. À la fin du direct, 77 000 étaient encore connectés.

Décision prise «trop tôt»

François Hollande est l’unique président de la Ve République à ne pas s’être représenté après son mandat. Et visiblement, il le regrette: «Mon plus grand regret, c’est de ne pas m’être représenté […] Quand j’ai pris cette décision, je l’ai beaucoup réfléchi et il y avait des raisons de la prendre, mais je l’ai prise trop tôt, je l’ai prise au début du mois de décembre 2016 et toute la situation politique n’était pas décantée», a-t-il expliqué.

«Quand on a des regrets comme celui-là, il faut les évoquer, mais les laisser très loin derrière, c’est uniquement par rapport à moi-même», a souligné l’ancien chef de l’État. Si, lors de cet entretien, de nombreux sujets ont été abordés (votes blancs, Covid-19, séries télévisées préférées, etc.), la déclaration qui aura été le plus relayée et fait couler d’encre ce mardi matin, aura bien été celle où il a évoqué ce «plus grand regret».

Railleries contre Macron

L’ex-chef de l’État n’a par ailleurs pas hésité à piquer son successeur Emmanuel Macron, au moment où Samuel Étienne rappelait aux internautes que l’actuel président avait été le ministre de l’Économie de François Hollande. «Vous faites bien de le rappeler, lui-même peut-être ne s’en souvient pas», a lancé l'homme politique.

François Hollande s’est également autorisé une punchline en évoquant le défi lancé par Emmanuel Macron aux youtubeurs McFly et Carlito: «J’ai écouté la chanson… j’ai compris qu’il valait mieux faire des gestes barrières… y compris par rapport à la chanson».

(L'essentiel/vja)