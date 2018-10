Des jeunes se filment insultant des policiers

Ce policier filmé est un grand professionnel. Sachez le. Je ne suis pas sur que j'aurai gardé mon sang froid face à ces jeunes. Cette vidéo ne nous montre pas de violences policières mais l'impuissance des forces de l'ordre face aux nombres. Voilà une réalité de notre quotidien. pic.twitter.com/PgWcR1pT9u — Sophie Muller (@Sop_Muller) 16 octobre 2018

«Pétasse... espèce de p***. Viens en tête-à-tête si t'es un homme. Sale p****, regarde, regarde...» : la violence des mots est inouïe, la provocation gratuite. «Nous, on nique les condés (…) Wallah on dirait un éducateur, wallah! Nous, on baise les condés», entend-on notamment plus tard.

Une vidéo de jeunes de la cité de Boullereaux à Champigny (Val-de-Marne) insultant des policiers, est massivement relayée sur les réseaux sociaux. Les images ont été tournées fin août, par l'un des jeunes auteurs des insultes. Il a été interpellé mercredi, après s'être montré face caméra.

La vidéo a notamment été mise en ligne sur Facebook par l'association MPC (Mobilisation des policiers en colère) afin d'alerter sur le quotidien des forces de l'ordre en France.

(L'essentiel)