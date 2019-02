Attaqué à coups de sabres en pleine rue

C'est une scène d'une violence inouïe qui s'est produite samedi dans le XXe arrondissement de Paris. Aux alentours de 18h, un homme a été attaqué et gravement blessé par une dizaine d'assaillants armés de couteaux et de sabres. Selon des témoins, tous les belligérants avaient une quarantaine d'années, comme la victime, un homme de 41 ans habitant le quartier dans l'est parisien.

Proche d'une pizzeria, le quadragénaire a réussi à se réfugier dans le restaurant. «Tout le monde s'est attroupé, explique une serveuse au Parisien. L'homme a pris un couteau et s'est réfugié dans la cave. Il saignait beaucoup au flanc et aux bras». Lorsque les pompiers sont arrivés, l'homme était en état de choc. Entre-temps, il avait été soigné par le personnel du restaurant, mais ses blessures sont très sérieuses, a précisé une source au quotidien.

Fiché S

Connu des habitants du quartier, mais pas forcément pour être un «enfant de cœur», le blessé est un fiché S, proche de la mouvance islamiste, selon une source judiciaire du Parisien. Le même informateur estime toutefois qu'il est pour l'instant impossible de faire un lien entre les convictions de la victime et l'agression. Cela devra être déterminé par l'enquête en cours.

Un peu plus tôt dans la journée, une femme se baladait déjà dans le quartier avec un sabre. Elle aurait été désarmée par des passants avant d'être embarquée par des policiers. Des témoins affirment qu'elle connaissait le quadragénaire blessé. Ce dernier n'a toujours pas pu être interrogé par les forces de l'ordre en raison de la gravité de ses blessures.

(L'essentiel/jfe)