Un accident de bus fait 12 blessés près de Paris

Parmi les blessés, hospitalisés à Chartres et Rambouillet et qui souffrent essentiellement de contusions, figurent également le chauffeur du bus et une femme enceinte, selon les pompiers. L'accident s'est produit à 8h30 sur la RN10 à hauteur de la petite commune de Sonchamp, au sud de Rambouillet, à quelque 50 km au sud-ouest de Paris.

Un malaise ou un endormissement du chauffeur, qui transportait 47 passagers, pourrait être à l'origine de l'accident, selon les gendarmes. Le conducteur a, selon les premiers éléments de l'enquête, perdu le contrôle de son véhicule et le bus a fini sa course «à moitié couché dans un fossé», selon la même source. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

(L'essentiel/afp)