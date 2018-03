Alerte à la Réunion à cause d'un cyclone

La Réunion, fragilisée par la tempête Berguitta en janvier, a été placée en «vigilance vent fort et forte houle» et en «vigilance renforcée fortes pluies», a précisé la préfecture dans un communiqué. Le préfet de La Réunion a décidé de la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires publics et privés de La Réunion (crèches, écoles, collèges, lycées) lundi. La circulation des véhicules de transports scolaires est également interdite. L'île est l'objet de pluies abondantes et de vents qui «se renforcent dans les Hauts (sites escarpés) pour atteindre près de 100 km/h».

De plus la houle concerne pour le moment les côtes Nord mais va progressivement gagner les côtes Ouest. Les conditions de circulation vont être perturbées sur l'ensemble de la journée», précise la préfecture, qui a décidé de fermer «jusqu'à nouvel ordre» la route du littoral, ainsi que la route de Cilaos. «La plus grande vigilance est de mise sur l'ensemble du réseau routier en raison de la fragilité des sols due au cumul des pluies de ces dernières semaines», insiste la préfecture, qui précise qu'«en aucun cas, le franchissement de ravines, de rivières ou de radiers (passage empierré du lit d'une rivière) submergés ne doit être tenté à pied ou en voiture».

La trajectoire du cyclone Dumazile passe entre Madagascar et La Réunion. Cette trajectoire permet à La Réunion «d'éviter la partie la plus active du cyclone», mais «le département n'échappe toutefois pas à l'influence du phénomène, du fait de l'extension très importante du système nuageux associé», a précisé Météo-France Réunion dans un communiqué. «En 24h, les cumuls de précipitations atteignent 100 à plus de 150 mm dans le Nord, et jusqu'à plus de 250 mm dans l'Est, la valeur maximale observée étant de 271 mm à la Plaine des Palmistes (356 mm sur les dernières 48h)», ajoute Météo-France Réunion.

#Dumazile Dans les hauts de Trois-Bassins, des cascades se déversent sur la route pic.twitter.com/NlD1po5NNH — RunActus (@RunActus) 5 mars 2018

(L'essentiel/AFP)