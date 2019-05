L'appartement «d'étudiant» qui fait rire les internautes

Les amateurs d'immobilier et de décoration ont l'habitude d'admirer les photos spectaculaires postées sur le compte Twitter @AppartDesign. Si la plupart de ces publications provoque en général trois ou quatre commentaires, un post diffusé jeudi et repéré par Franceinfo a engendré une foule inhabituelle de réactions. Les quatre photos en question montrent un logement coquet décoré avec goût, des poutres apparentes, un feu crépitant dans la cheminée ainsi qu'un canapé et un lit douillets.

Légende de cette publication: «Appartement d'étudiant sous les toits de Paris». Pas besoin de vivre dans la capitale française pour savoir que les prix des loyers y sont exorbitants, et qu'un étudiant lambda ne pourra jamais s'offrir un appartement de tel standing. Très inspirés par cette publication tirée par les cheveux, les twittos y ont répondu de la meilleure des manières, comparant des lieux luxueux avec des endroits habituellement fréquentés par les étudiants.

La douche pic.twitter.com/dNDFFvtibz— fruity bat (@fruitybat1) 24 mai 2019

Le coin canap' pour regarder Netflix pic.twitter.com/MGQ4i5O8cs— CloneWeb (@cloneweb) 24 mai 2019

Le restaurant universitaire. pic.twitter.com/f7sD603PFG— Chantal Connasse (@ChantalConnasse) 24 mai 2019

Les toilettes sur le palier... pic.twitter.com/aDUTS1zF8E— Hitek (@Hitekfr) 24 mai 2019

Avec son petit jardin pic.twitter.com/pf71TVoXna— Interflora France (@Interflora) 24 mai 2019

Soirée détente au PMU du coin. pic.twitter.com/yuafqSsJjc— Battì (@battiscaffa) 24 mai 2019

La petite cours de l'université avec jardin degarnie pic.twitter.com/8F7yxg3Grg— HSBRG???? (@nass_mrkch) 24 mai 2019

Y'a un coin lecture assez cosy pic.twitter.com/hW7CCVPGdm— Patrick Baud (@patrick_baud) 24 mai 2019

L'amphi à la fac pic.twitter.com/e9WkRb4HAt— Pol ???????? ⭐️⭐️ (@Paul4vo) 24 mai 2019

Un repas d'étudiant vite fait sur le pouce pic.twitter.com/YpQ7wMjFrl— Fanny (@larapeafromage) 24 mai 2019

Autolib pour rentrer de soirée pic.twitter.com/dIm1zswt3Y— Antoine Larigaudrie (@ALarigaudrieBFM) 24 mai 2019

(L'essentiel/joc)