Un sourire, et le terroriste a perdu ses moyens

Près de quatre ans après l'attaque ratée du Thalys, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé dans la tête de l'assaillant. À sa demande, le jihadiste Ayoub El Khazzani s'est entretenu par visioconférence avec le juge d'instruction, rapporte France Inter.

Lors de cet échange, le Marocain est revenu sur le déroulement des événements, de sa sortie des toilettes armes à la main jusqu'au moment où il a été neutralisé par un militaire américain. Et si l'on en croit le récit livré par le jeune homme, un simple sourire a peut-être permis d'éviter un carnage. «Il m'a souri. Et comme il m'avait souri, moi, ça m'a bloqué, je ne pouvais rien faire», a raconté le jihadiste en parlant de Spencer Stone, le héros qui l'a empêché de passer à l'acte.

« Je me suis laissé faire»

«Il a sorti sa tête (...) et quand j'ai vu sa tête, ça m'a bloqué. Je n'ai pas pu tirer sur la tête d'un être humain. A ce moment-là, j'ai commencé à trembler. (...) Je me suis laissé faire, j'ai laissé l'Américain me maîtriser», a ajouté l'homme de 29 ans. Lors d'un précédent entretien avec le juge d'instruction en novembre 2017, Ayoub El Khazzani avait déjà expliqué avoir craqué au moment fatidique: «Intérieurement, j'étais détruit psychiquement, mais à la dernière minute, je n'ai pas pu», avait-il avoué.

Pendant sa récente conversation avec le magistrat, le Marocain a de nouveau évoqué le rôle d'Abdelhamid Abaaoud, celui qui a coordonnera les attentats du 13 novembre 2015, moins de trois mois plus tard. Selon Ayoub El Khazzani, c'est lui qui avait au préalable déterminé la cible: le groupe de militaires américains installé dans la voiture 12. Le terroriste avait également fourni les armes à son acolyte, ainsi qu'un bidon d'essence pour qu'il puisse s'immoler en cas d'arrestation. «Il m'avait dit qu'une demi-heure après le démarrage du train, je devais commettre le désastre», a raconté le jeune homme. Un procès devrait se tenir d'ici un an.

