Hollande veut «sa revanche sur Macron»

François Hollande «veut prendre sa revanche sur Macron et sur son quinquennat impopulaire», affirme son ex-compagne Valérie Trierweiler, dans un livre à paraître le 25 septembre. Cinq ans après la sortie de son best-seller «Merci pour ce moment», la journaliste de Paris Match publie «On se donne des nouvelles», qui rassemble quelques-uns de ses meilleurs reportages parus dans l'hebdomadaire, mais aussi des souvenirs personnels.

Dans un chapitre intitulé «Merci pour ces lendemains», Valérie Trierweiler revient sur ses relations avec l'ex-chef de l’État. «Hollande. Je dis Hollande quand je parle de lui. Sans mépris ni déni, écrit-elle. Il veut de nouveau se placer dans la course à la présidentielle, c'est certain. C'est sa nature, son obsession, sa raison de vivre». «Il veut prendre sa revanche sur Macron et sur son quinquennat impopulaire. Il n'aime pas être mal-aimé», insiste la chroniqueuse. Selon elle, l'ancien président français regrette de ne pas s'être présenté en 2017: «Quand cessera-t-il de toujours tout regretter, les grandes comme les petites décisions?», s'interroge-t-elle.

De façon plus personnelle, la journaliste avoue avoir revu son ex-compagnon «à plusieurs reprises, discrètement et sans casque» après leur séparation: «Nous avions encore des choses à nous dire, des fils à démêler après la brutalité de mon départ». Elle indique notamment que François Hollande lui a rendu visite à son domicile après la publication de son livre et lui a dit «comprendre l'écriture de ce livre». «Et puis le temps a fait son œuvre, le lien s'est distendu jusqu'à se briser irrémédiablement», confie-t-elle.

(L'essentiel/afp)