Il récupère sa balle sous le T-​​shirt d’un spectateur

Il arrive que les golfeurs égarent leur balle. Généralement, c’est un plan d’eau qui sert de piège. Hideki Matsuyama a innové, puisque c’est sous le polo d’un spectateur qu’il a récupéré la sienne.

La scène s’est déroulée à l’occasion du deuxième tour du tournoi PGA Northern Trust, dans le New Jersey. Au dixième trou, le Japonais a manqué son drive, sa balle a largement dévié sur la droite, puissamment rebondi, avant d’aller se «camoufler» dans les vêtements d’un spectateur!

«La balle est passée entre mes jambes, a touché mon genou et a roulé sous mon polo», a expliqué le fan, d'un calme impérial. En effet, il s’est immédiatement immobilisé en attendant la venue de l’auteur de ce coup raté.

What are the odds… Hideki Matsuyama drives one right into this guy’s shirt???

pic.twitter.com/TG82ZfAkFJ