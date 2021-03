Ces soignants-​​ont ils tourné le dos à Macron?

Des soignants qui tournent le dos au président de la République en pleine crise sanitaire. La polémique a agité les réseaux sociaux durant une bonne partie de la soirée, mercredi, après la diffusion d'une photo de l'Agence France-Presse montrant deux professionnels le dos tourné à Emmanuel Macron, à l'occasion de sa visite dans un hôpital à Poissy.

Une partie de l'opposition politique s'est empressée de commenter ce soi-disant pied de nez au chef de l'État, dissertant sur «le courage et le stoïcisme de ces infirmières et soignantes, quasi dos tourné, qui encaissent sans broncher le discours d'autosatisfaction d'un président arrogant et déconnecté», dixit Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts.

J'admire le courage et le stoïcisme de ces infirmières et soignantes, quasi dos tourné, qui encaissent sans broncher le discours d'auto-satisfaction d'un Président arrogant, déconnecté, qui a fragilisé l'hôpital et continue de supprimer des lits.#COVID19 pic.twitter.com/BhFxmsJosP — Julien Bayou (@julienbayou) March 17, 2021

Les soignants tournent le dos à Macron. Juste retour des choses quand on sait à quel point il a tourné le dos à l'hôpital public... https://t.co/SZsUcLPSBj — PCF (@PCF) March 17, 2021

Sauf que la réalité est bien différente, et les autres clichés publiés sur l'AFP montrent autre chose. Les soignants en question font en réalité partie d'un groupe plus large placé derrière un bureau. Tous semblent bel et bien écouter les mots d'Emmanuel Macron.

❌ L'accueil n'était pas forcément des plus "chaleureux" hier lors de la visite de Macron à l'hôpital de #Poissy, mais NON, les soignant(e)s ne lui ont pas "tourné le dos".

La même scène, plusieurs angles de vue : pic.twitter.com/O9a9u7Ui62 — FAKE Investigation (@FAKE_Investiga) March 18, 2021

Les soutiens du président français se sont empressés de dénoncer une exploitation malhonnête de politiques désirant monter de toutes pièces un mouvement de contestation.

Quand les oppositions manipulent les images pour faire monter au sein de la population un sentiment anti-Macron.

Honte à @julienbayou, @PCF, @poulin2012, @ibalkany @FranceInsoumise et autres tartufes ! pic.twitter.com/ZMNtehhgTS — Laurent SEGNIS #TenirEnsemble (@LaurentSegnis) March 18, 2021

Craignant une communication préjudiciable, les équipes du président ont tout de même souhaité éteindre l'incendie en publiant d'autres clichés de la visite.

«Merci infiniment à l’ensemble de nos soignants. On sera là. On continuera à prendre les décisions comme on l'a fait depuis le début, pragmatiques, proportionnées, territorialisées, nécessaires. Pour protéger nos plus vulnérables et protéger nos soignants», est-il écrit sur la publication du compte Twitter d'Emmanuel Macron au dessus d'une photo de la même scène où figurent une foule de soignants... face à lui cette fois.

Merci infiniment à l’ensemble de nos soignants. On sera là. On continuera à prendre les décisions comme on l'a fait depuis le début, pragmatiques, proportionnées, territorialisées, nécessaires. Pour protéger nos plus vulnérables et protéger nos soignants. pic.twitter.com/foxkOmvVBp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 17, 2021

