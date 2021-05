Secouru après 48 heures passées sous terre

SECOURS SPÉLÉO MALBRANS. Le spéléologue évacué en civière après 46 heures d'opération de sauvetage. #doubs. Images @ri_emmanuel @F3FrancheComte

Lire notre article https://t.co/lLRovchhaQ pic.twitter.com/ipfDUeIuVQ — France 3 Franche-Comté (@F3FrancheComte) May 10, 2021

L'homme dont «l'état semble stable», a été transporté au centre hospitalier de Besançon par voie aérienne, a précisé la préfecture du Doubs dans un communiqué. Ce spéléologue, originaire de Dijon, explorait samedi le gouffre de Vauvougier, à Malbrans, avec quatre autres personnes, selon L'Est Républicain.

Il a chuté sur le dos d'une hauteur de cinq mètres et s'est grièvement blessé, a indiqué la préfecture, précisant que son pronostic vital n'était pas engagé mais qu'il n'était pas en mesure de ressortir seul. La victime a rapidement été mise en sécurité, sous surveillance médicale, en attendant que les secours dégagent le chemin pour le remonter.

«Une opération d'envergure»

«Cette opération de secours d'envergure, tant dans les moyens que dans la durée, a mobilisé sur l'ensemble du week-end environ 200 personnes et a nécessité l'intervention de nombreux moyens de transport et d’intervention en milieu contraint, dont l’usage de micro-charges explosives pour élargir divers points d'accès» et permettre de remonter la victime sur une civière, a ajouté la préfecture.

Outre les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, 69 bénévoles du Spéléo Secours Français, dont 39 à l’intérieur du gouffre, ont été mobilisés sur le site.

(L'essentiel/AFP)