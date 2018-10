La justice renvoie Sarkozy devant le tribunal

La cour d'appel de Paris a confirmé jeudi le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy, dans l'affaire Bygmalion, pour «financement illégal» de sa campagne électorale de 2012, une décision que l'ancien chef de l'État peut encore contester devant la Cour de cassation.

Conformément aux réquisitions du parquet général, la chambre de l'instruction a rejeté le recours de Nicolas Sarkozy contre la décision du juge d'instruction qui avait ordonné en février 2017, son renvoi en procès pour avoir dépassé le plafond des dépenses électorales de sa campagne présidentielle.

L'avocat de Nicolas Sarkozy, Me Thierry Herzog, a annoncé jeudi qu'il allait former un pourvoi en cassation contre la confirmation du renvoi de l'ancien chef de l'État devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Bygmalion. «Une fois pris connaissance de l'arrêt, bien sûr, je saisirai la Cour de cassation pour qu'elle dise le droit», a fait valoir Me Herzog.

Dépenses électorales trop élevées

Désormais retraité de la politique, Nicolas Sarkozy, 63 ans, avait saisi la cour d'appel de Paris d'un recours contre l'ordonnance du juge Serge Tournaire, qui l'a renvoyé en février 2017 en correctionnelle pour «financement illégal de campagne électorale».

Dans ses réquisitions, l'avocat général a demandé à la cour de confirmer intégralement les poursuites. L'ex-chef de l'État est poursuivi pour avoir dépassé le plafond autorisé des dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros, alors qu'il avait été informé d'un risque de dérapage, ce qu'il réfute.

La facture totale s'était envolée à plus de 42,8 millions d'euros, soit près du double du seuil autorisé fixé à 22,5 millions. La décision de la chambre de l'instruction est susceptible d'être encore contestée devant la Cour de cassation. Douze des treize autres protagonistes renvoyés pour complicité de «financement illégal de campagne électorale» ont également fait appel.

(L'essentiel/afp)