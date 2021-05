«Il avait une arme à feu! Que fait Gérald Darmanin?»

Vers 18h10, en pleine rue de cette tranquille banlieue bordelaise, l'homme, déjà emprisonné pour violences conjugales en 2020, a poursuivi sa femme dont il était séparé. Il a tiré plusieurs coups de feu dans ses jambes jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Il l'a ensuite aspergée d'un liquide inflammable alors qu'elle était encore en vie et l'a immolée par le feu, selon le parquet de Bordeaux et la police. Le pavillon où vivait la victime a été partiellement incendié dans des circonstances qui n'ont pas été précisées.

Âgé de 44 ans, selon la police, l'auteur des faits a été interpellé environ une demi-heure plus tard par des policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité), dans la commune limitrophe de Pessac, et placé en garde à vue. Il «était porteur d'un fusil de calibre 12, d'un pistolet à gaz et d'une ceinture de cartouches», selon le communiqué du parquet de Bordeaux, qui a ouvert une enquête du chef d'homicide volontaire par conjoint et destruction par incendie.

«Féminicide d'une violence inouïe»

L'homme avait «été condamné le 25 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans le cadre d'une comparution immédiate pour violences volontaires par conjoint (sur la même victime), à une peine de 18 mois de prison dont neuf mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, avec mandat de dépôt décerné à l'audience», selon le parquet.

Le maire de Mérignac, Alain Anziani (PS) a annoncé qu'une cellule psychologique avait été mise en place afin d'accueillir les personnes choquées par ce «féminicide d'une violence inouïe».

Les trois enfants, âgés de trois, sept et 11 ans, vivaient au domicile de la victime, mais «ne s'y trouvaient pas au moment des faits», a relevé le parquet, précisant qu'ils avaient «fait l'objet d'une prise en charge psychologique par le Samu».

«Il la harcelait, l’espionnait, la suivait»

Mercredi, des voisines de la victime exprimaient leur colère : «Elle avait trouvé la force de se séparer, au printemps dernier, quand son mari a été condamné à de la prison après l’avoir une nouvelle fois frappée. Mais il est ressorti en septembre ou octobre. Depuis, il la harcelait, l’espionnait, la suivait (…) Il y a près de deux mois, il l’a une nouvelle fois agressée devant un supermarché. Il a réussi à la faire monter dans son fourgon et a tenté de l’étrangler. Elle est parvenue à s’enfuir», ont-elles assuré au journal Sud-Ouest, précisant que la «police avait été prévenue».

«Le combat contre les violences conjugales et les féminicides continue», a assuré dans un tweet la ministre chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa se disant «horrifiée par ce crime ignoble».

Horrifiée par ce crime ignoble, j’adresse mon sincère soutien à la famille de la victime. Le combat contre les violences conjugales et les féminicides continue. Merci @PoliceNat33 pour leur intervention ayant permis d’interpeller le mis en cause.https://t.co/lCyH7kenaR — ???????? MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 5, 2021

Mais plusieurs associations ont mis en cause l'action de l'État. «En plus d’être multirécidiviste, il avait une arme à feu! Encore! Mais que fait Gérald Darmanin?», a tweeté Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, qui demande le retrait systématique des armes à feu aux conjoints violents dès le premier signalement.

En plus d’être multirécidiviste il avait une arme à feu!!!! Encore!!! Mais que fait @GDarmanin ??? https://t.co/2TJLVem9YO — Anne-Cécile Mailfert (@AnneCMailfert) May 5, 2021

«Inaction de l'État», a aussi réagi sur le réseau social l’association Osez le féminisme, estimant que «tout le monde savait qu’il était dangereux et armé».

Le ministère de l'Intérieur a annoncé en février avoir demandé aux préfets de «systématiquement saisir les armes des conjoints violents dès la plainte», une mesure permise depuis le «Grenelle» contre les violences conjugales organisé en 2019, mais encore trop peu appliquée selon les associations.

Un rassemblement à l'appel de plusieurs collectifs de défense des droits des femmes devait se tenir en début de soirée à Mérignac.

En 2020, 90 féminicides ont été officiellement recensés en France, contre 146 l'année précédente.

(L'essentiel/AFP)