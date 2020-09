Un mort dans un agression au couteau

Un homme est décédé des suites de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche à Lyon après une agression au couteau, qui a été suivie de l'interpellation de deux personnes, a-t-on appris de source policière.

Le drame s'est déroulé peu après minuit dans le 7e arrondissement de la ville, a-t-elle ajouté, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès. La victime a été touchée au thorax et l'arme utilisée a été retrouvée, selon la même source.

Coups de «tessons de bouteilles»

D'après le journal, qui a fait état du décès d'un «jeune homme d'une vingtaine d'années», le drame s'est déroulé dans le métro à la station «Stade de Gerland». Les deux hommes arrêtés, les agresseurs présumés, seraient des «étrangers en situation irrégulière d'une vingtaine d'années». «Ivres», ils auraient aussi frappé la victime à coups de «tessons de bouteilles».

Malgré l'intervention de témoins et des pompiers sur place, l'homme n'a pu être réanimé, selon le quotidien. Les circonstances du drame et les relations entre les individus arrêtés et la victime, ainsi que l'identité de cette dernière, n'ont pas été précisées. Contacté par l'AFP, le parquet de Lyon ne s'était pas encore exprimé dimanche en début d'après-midi sur cette affaire.

«Horrifiée par le meurtre de cette nuit à la station Stade de Gerland. Mes condoléances aux proches de la victime. Cette violence est inacceptable, je fais confiance aux forces de l'ordre pour faire toute la lumière sur ce drame», a réagi sur Twitter Fanny Dubot, la maire EELV du 7e arrondissement.

(L'essentiel/afp)