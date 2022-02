«Nordahl Lelandais ne fera plus de mal à personne»

"Elle ne méritait pas ça": Colleen de Araujo, la sœur de Maëlys, salue la condamnation de Nordahl Lelandais https://t.co/ofdSxhMdeS pic.twitter.com/bZbkz52QWx — BFMTV (@BFMTV) February 18, 2022

«La peine est à la hauteur de ce que j’attendais», a déclaré la mère de la fillette de huit ans Jennifer Cleyet-Marrel à l'issue de l'audience, après trois semaines de procès devant la cour d'assises de l'Isère. «La perpétuité, c’est ce qu’on a pris en n’ayant plus Maëlys».

Pour autant, «on ne saura toujours pas de quoi est vraiment décédée Maëlys», a-t-elle relevé. «Il n’y a que lui qui sait, mais il est condamné et j’espère qu’il va penser profondément à tout ce qu’il a fait», a-t-elle ajouté en serrant la photo encadrée de sa fille dans ses bras. Le père de la fillette, Joachim De Araujo, a émis le même regret: «On sait qu’il part en prison et qu’il ne fera plus de mal à personne, ça nous soulage».

«Danger social absolu»

Comme la qualification de viol de la petite fille «n’a pu être retenue» faute d'éléments matériels, «on n’aura jamais cette vérité», a-t-il déploré, alors que l'accusé a endossé les faits étayés par des preuves mais nié toute atteinte sexuelle sur l'enfant. Colleen, la sœur aînée de la fillette, s'est déclarée heureuse du verdict mais «déçue par "l’autre", dans le box»: «Il aurait pu nous apporter plus de vérités».

La cour d'assises a condamné vendredi l'ancien militaire de 39 ans à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo, en août 2017. Il a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Cette condamnation, qui est assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans, est conforme aux réquisitions de l'avocat général qui avait qualifié l'ex-militaire de «danger social absolu».

L'ancien maître-chien était jugé depuis le 31 janvier pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys dans la nuit du 26 au 27 aout 2017, lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), ainsi que pour des agressions sexuelles de deux petites-cousines âgées de 4 et 6 ans au cours du même été. Il a reconnu tous ces faits et ses penchants «pédophiles» mais a toujours nié farouchement tout mobile sexuel au sujet de Maëlys.

