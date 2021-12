Franck Provost mis en examen pour «fraude fiscale»

Le coiffeur français Franck Provost a été mis en examen pour «abus de biens sociaux» et «blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée», a indiqué jeudi le parquet de Nanterre (région parisienne) dans un communiqué adressé à l’AFP. Depuis cette mise en examen, intervenue mardi lors de sa présentation à un juge d’instruction à Nanterre, le fondateur du groupe Provalliance a été placé sous contrôle judiciaire «avec une caution fixée à plusieurs centaines de milliers d’euros.»

Selon le ministère public, «plusieurs signalements» ont été «transmis par l’administration fiscale courant 2017 concernant l’utilisation d’un logiciel frauduleux de caisse permettant de détourner des recettes encaissées en espèces dans un réseau de salons de coiffure.» L’homme d’affaires de 75 ans est ainsi également mis en examen pour «mise à disposition de matériels et programmes pour commettre des infractions et des atteintes à des systèmes de traitement automatisés de données.» Contacté par l’AFP, l’avocat du groupe Provalliance n’avait pas répondu dans l’immédiat jeudi matin.

Numéro un en Europe

Une enquête préliminaire a été ouverte et porte sur des faits allant de 2001 à 2021. Le 9 avril, une ouverture d’information judiciaire avait donné lieu à la mise en examen du directeur administratif et financier du groupe. Elle porte notamment sur les infractions d'«abus de biens sociaux et complicité, abus de confiance, fraude fiscale et complicité, blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée, exercice illégal de la profession de comptable, détention, offre, mise à disposition de matériels et programmes pour commettre des infractions et des atteintes à des systèmes de traitement automatisés de données.»

Provalliance est le numéro un du secteur de la coiffure en Europe. Fondé par le coiffeur français Franck Provost, le groupe détient 17 enseignes dont les marques vedettes Franck Provost, Jean-Louis David ou Saint Algue, et s’appuie sur un réseau de près de 3 000 salons implantés dans 35 pays. Le groupe a été racheté en début d’année par un fonds d’investissement basé à Bruxelles, Core Equity.

(L'essentiel/afp)