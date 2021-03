Elle a ouvert sa maison de 300 m² aux migrants

«Quand on peut, on doit»: à Herzeele (Nord), Sylvie Desjonquères-Heem a transformé sa maison de famille en refuge pour les exilés les plus éprouvés, qui y trouvent un peu de répit avant, souvent, de tenter à nouveau le passage vers l'Angleterre. Au cœur de ce village des Flandres, à deux pas de l'église, cette élégante maison un peu décrépite de 300 m² est devenue la «Maison Sésame». Depuis 2019, plus de 150 migrants, dont une petite moitié d'enfants, y ont séjourné, pour quelques semaines ou quelques mois.

Des pans de papier peint sont déchirés mais de nombreuses photos de visages souriants égayent les murs de la vaste salle-à-manger. À quatre pattes dans le salon, des enfants kurdes et tchétchènes construisent un circuit de train. Une table de ping-pong est installée au fond de la piscine vide. Responsable de la communauté Emmaüs de Grande-Synthe, engagée depuis des années auprès des migrants, Sylvie Desjonquères-Heem a saisi l'occasion de «passer la vitesse supérieure» lorsque sa mère a quitté cette demeure pour une maison de retraite. En accord avec son mari médecin et ses quatre enfants, elle rachète les parts de ses frères et sœurs pour créer un lieu d'accueil.

Parfois nourrissons, hommes blessés ou malades

«On revient aux communautés des premières années de l'abbé Pierre: ici tout le monde vit ensemble», explique cette sexagénaire au visage énergique sous un carré de cheveux gris. Le lieu tourne grâce aux dons de la fondation Abbé Pierre, d'Help Refugees et du fonds Riace. Herzeele se situe à une vingtaine de kilomètres de Grande-Synthe, où les campements précaires de candidats au passage de la Manche, régulièrement expulsés, font partie du décor depuis l'incendie en 2017, d'un village de chalets installé par le maire d'alors, Damien Carême.

Des associations comme le Refugee Women's Center appellent ici quand elles rencontrent des migrants particulièrement vulnérables sur le littoral. Femmes enceintes, familles avec enfants et parfois nourrissons, hommes blessés ou malades, mais aussi épuisés psychologiquement, se succèdent dans les 15 places disponibles. «On accueille quand il faut et ils partent quand ils veulent», résume Sylvie. «L'an dernier, un gamin a perdu son copain quand ils ont chaviré. On ne remet un gamin comme ça ni dans un hôtel ni dans une "jungle". C'est un lieu qui peut aussi porter tous ces drames».

«Ici, les gens peuvent réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur vie, il ne s'agit pas seulement de pouvoir prendre une douche, d'avoir un lit, cela touche à la possibilité de penser», explique Hattie Beech, jeune Britannique en service civique. Silhouette frêle, regard grave et collier de barbe grise, Ahmad définit cette maison, où il vit depuis deux mois avec son épouse et ses enfants de 8 et 11 ans, comme «un remède antidépression».

(L'essentiel/afp)