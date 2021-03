Pourquoi Nicolas Sarkozy s'est-​​il fait vacciner?

«La priorité devrait être le vaccin, le vaccin et encore le vaccin! On devrait vacciner jour et nuit», a lancé Nicolas Sarkozy, dans un entretien au Figaro. Et le journaliste qui l'interrogeait a évidemment saisi la balle au bond pour lui demander pourquoi il avait eu droit à ces deux injections. Il y a quinze jours, l'annonce de sa vaccination avait fait couler beaucoup d'encre alors qu'elle est aujourd'hui réservée aux personnes de plus de 75 ans (NDLR: Sarkozy en a 66).

«Dans une démocratie on a le droit au secret de la conversation avec son avocat et aussi au secret médical», a-t-il rétorqué, taclant au passage la justice qui vient de le condamner pour corruption sur base des écoutes de ses conversations téléphoniques avec son avocat. «Peut-être me trouvez-vous trop exigeant mais c’est l’État de droit. Si votre question était de savoir s’il y avait une bonne raison pour que je sois vacciné, alors la réponse est oui».

En plus des seniors de plus de 75 ans, sont aujourd'hui également prioritaires les personnes présentant des comorbidités, comme l'obésité, une insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale, ou encore le diabète et le cancer. En ces temps difficiles, l'ancien président français peut en tout cas compter sur le soutien indéfectible de son épouse. Carla Bruni-Sarkozy a publié une photo sur son compte Instagram et a dénoncé «un acharnement insensé».

(mc/L'essentiel)