Des rafales de vent jusqu'à 225 km/h sur la Corse

Le vent a soufflé très fort entre 100 et 130 km/h sur la Balagne et le Cap Corse. Les rafales observées sont allées jusqu'à 225 km/h au Cap Corse, selon Météo France qui prévoit pour mercredi des rafales de 200 km/h voire plus sur l'Ile de Beauté. Le vent devait se renforcer dans la nuit pour atteindre localement les 150 km/h.

Outre la Corse, les Alpes-Maritimes et le Var ont été placés mercredi en vigilance orange pour vents violents. Près de la Côte d'Azur, on a relevé dans la nuit de mardi à mercredi 122 km/h dans l'arrière pays niçois, 138 km/h sur le Mercantour et 130 km/h dans la région de Fréjus. La fin de l'alerte pour les quatre départements est prévue mercredi à 16h.

Les préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse ont annoncé mardi soir que «compte tenu de ces conditions météorologiques très défavorables», les établissements scolaires resteront fermés mercredi et les transports scolaires seront suspendus sur l'ensemble de la Corse.

(L'essentiel/AFP)