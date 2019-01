25 000 manifestants et des actions violentes

De premiers heurts ont éclaté, samedi en début d'après-midi à Paris entre les forces de l'ordre et des «gilets jaunes» qui défilaient jusque-là dans le calme pour «l'acte VIII» de leur mobilisation. Sur les quais de Seine, entre la place du Châtelet à proximité de l'Hôtel de Ville, des manifestants ont jeté des bouteilles et des pierres sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de lacrymogènes avant de recevoir le renfort de CRS.

18 gilets jaunes arrêtés pour avoir bloqué une plateforme Amazon



Dix-huit «gilets jaunes», dont une mineure, ont été interpellés et placés en garde à vue vendredi soir en Saône-et-Loire après avoir tenté de bloquer la plateforme logistique Amazon de Sevrey, a indiqué samedi la préfecture.



Une soixantaine de manifestants et les forces de l'ordre se sont affrontés près de la plateforme et un officier de gendarmerie a été blessé au pied, précise cette source dans un communiqué. Après l'intervention de cinquante membres du groupement de gendarmerie départementale, les «gilets jaunes» ont quitté la plateforme Amazon. Ils ont alors commencé à entraver et bloquer la circulation sur la D906 entre Sevrey et Lux, détaille la préfecture.



Les manifestants ont ensuite «insulté les forces de l'ordre et jeté des pierres», ajoute cette source, précisant que des interpellations avaient été effectuées pour entrave à la circulation et refus de se soumettre aux sommations de se disperser.

Après une déambulation dans le calme depuis les Champs-Élysées, les «gilets jaunes» avaient convergé sur la place de l'Hôtel de Ville d'où ils devaient s'élancer pour rejoindre l'Assemblée nationale. Les heurts, qui ont provoqué de légers mouvements de foule, ont toutefois freiné leur progression. Des véhicules, notamment des scooters, et du mobilier urbain ont été incendiés en marge d'affrontements avec les forces de l'ordre. «On se fait gazer direct», a regretté auprès de l'AFP un homme de 32 ans originaire de l'Aube, lunettes de protection sur la tête et écharpe remontée sur le nez.

Quatre CRS blessés à Montpellier

Des incidents ont également émaillé les manifestations de Rouen, où des poubelles ont été incendiées et où contestataires et forces de l'ordre se sont affrontées, et de Nantes, où des tirs de gaz lacrymogènes ont été relevés. À Montpellier, quatre CRS ont été légèrement blessés à la suite de jets de pierres et de bouteilles de «gilets jaunes», samedi après-midi, dans le secteur de la gare Saint-Roch, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique.

Les forces de l'ordre ont chargé et ont fait usage de gaz lacrymogène contre une partie des manifestants, a-t-on ajouté de même source. La situation est «toujours tendue autour de la gare, où l'on recense entre 300 et 400 "gilets jaunes"», a précisé cette source. Selon la préfecture de l'Hérault, trois manifestants ont été interpellés.

Ces manifestations de «gilets jaunes» rassemblaient environ 25 000 personnes samedi à 15h dans toute la France, selon la police, qui rappelle que le pic de mobilisation samedi dernier était de 32 000.

(L'essentiel/afp)