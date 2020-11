Macron va doubler les forces de l'ordre aux frontières

Ce doublement a été décidé «en raison de l'intensification de la menace» après les récents attentats, dont celui de Nice, a expliqué le chef de l'État à la frontière franco-espagnole au col du Perthus, où «quatre unités mobiles» sont «en cours de déploiement». Concrètement, le nombre de policiers et de gendarmes va passer «de 2 400 à 4 800».

Accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du secrétaire d’État chargé des Affaires européennes Clément Beaune, Emmanuel Macron s'est également dit «favorable» à une refondation «en profondeur» des règles régissant l'espace Schengen de libre circulation en Europe, et à «un plus grand contrôle» des frontières.

«Je porterai en ce sens des premières propositions au Conseil européen» de décembre, pour «repenser l'organisation» de Schengen et «intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures», a-t-il ajouté. Avec la «volonté d'aboutir sous la présidence française», au premier semestre 2022.

«Nous prendrons les lois qui sont nécessaires»

Cette refondation doit rendre l'espace Schengen «plus cohérent», pour qu'il «protège mieux ses frontières communes» et qu'il «articule mieux» les impératifs de responsabilité de protection de frontières et de «solidarité», et que «la charge ne soit pas qu'aux pays de première entrée». «La France est un des principaux pays d'arrivée d'immigration secondaire», lorsque les migrants déboutés d'un pays tentent leur chance dans un autre en Europe, et «je souhaite profondément aussi qu'on change les règles du jeu», a-t-il dit.

Il a également plaidé pour «intensifier» la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de trafiquants «qui, de plus en plus souvent, sont liés aux réseaux terroristes». «Nous prendrons les lois qui sont nécessaires, si elles correspondent à des besoins identifiés», a-t-il ajouté, mais la situation «ne justifie pas de changer la Constitution», a-t-il assuré, face à des pressions de responsables politiques de droite et d'extrême droite.

(L'essentiel/afp)