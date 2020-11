Quel est l'impact psychologique des attentats?

L'Europe fait face depuis quelques années à une recrudescence des attaques terroristes. De Charlie Hebdo en janvier 2015 aux trois attaques au couteau de cet automne, la France est régulièrement frappée. Avec quel impact sur les victimes et sur le comportement de la société? Depuis les attentats du 13 novembre, des chercheurs tentent d'en mesurer les effets.

Pour les scientifiques, Catherine Bertrand est un cas d'école. Présente au Bataclan le soir du massacre perpétré par les jihadistes, elle n'a pas été blessée. «Je ne me suis pas rendue compte de ce qu'il se passait», dit-elle. Elles l'ont submergée trois jours plus tard en se rendant à l'hôpital pour consulter. «Dans les transports, il y avait des travaux. Les marteaux-piqueurs m'ont fait complètement paniquer, (…) les "tac tac tac" m'ont fait penser aux tirs de kalachnikovs».

Exposition aux images

«Ce qu'on observe, c'est que presque la moitié des individus qui ont été victimes des attentats du 13 novembre vont développer, dans les mois qui suivent, un trouble de stress post-traumatique», explique le chercheur en neurosciences de l'INSERM, Pierre Gagnepain, qui dirige le protocole «Remember», un volet du programme 13 novembre, qui étudie la construction et l'évolution de la mémoire collective et individuelle après les attentats.

L'exposition régulière aux images d'attentats «active dans le cerveau les circuits de la peur», confirme le chercheur Pierre Gagnepain. Selon une étude américaine publiée après l'attentat du marathon de Boston en 2013, les personnes qui ont passé au moins six heures par jour à s'informer sur l'attaque ont même été plus traumatisées que celles présentes sur place.

Différentes phases

Si elle impacte les individus, la répétition des attentats produit-elle aussi des effets sur le comportement collectif d'une société? Oui, au moins à court terme, estime le sociologue Gérôme Truc, lui aussi membre du programme 13-11 et qui s'est penché sur les conséquences des attentats de New York (2001), Madrid (2004), Londres (2005) et Paris en 2015.

Chaque attaque affecte «la dynamique de ralliement autour des dirigeants politiques» et radicalise les opinions, relève-t-il. «Ceux qui sont déjà d'extrême droite, islamophobes, le deviennent encore plus, et ceux qui sont plutôt dans une démarche d'ouverture, de tolérance, peuvent aussi se radicaliser (...) en réaction».

Après une période d'union sacrée survient systématiquement une «période d'hystérisation», poursuit Gérôme Truc, où on constate «plus de crimes racistes, d'agressions islamophobes en représailles, éventuellement aussi des bavures policières, des phénomènes de panique et de rumeurs». Avec la répétition des attentats, ces phases reviennent de «plus en plus vite» et «les tentatives de récupération politique sont un peu plus fortes». Le sociologue souligne toutefois l'effet apaisant du temps sur ces traumatismes.

(L'essentiel/afp)