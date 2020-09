Les blessés travaillent pour Cash Investigation

Les principaux faits:

• Une attaque à l'arme blanche s'est déroulée à Paris près des anciens locaux de Charlie Hebdo ce vendredi en fin de matinée.

• Deux personnes - un homme et une femme - ont été blessées mais «leurs jours ne sont pas en danger», a déclaré Jean Castex, le chef du gouvernement.

• Les victimes sont deux chargés de production de l'agence de presse Premières Lignes, qui a filmé les attaques des frères Kouachi en janvier 2015.

• Deux suspects ont été placés en garde à vue. L'un d'eux a 18 ans et est connu pour des faits de droit commun mais pas pour radicalisation.

• L'arme a été retrouvée sur place.

Deux personnes ont été blessées à l'arme blanche à Paris vendredi dans des circonstances encore indéterminées près des anciens locaux du journal Charlie Hebdo, en plein procès des attentats meurtriers qui l'avaient notamment visé en janvier 2015. Les victimes sont deux chargés de production de l'agence de presse de Premières Lignes, a confirmé le cofondateur de l'agence, Paul Moreira. «Leurs jours ne sont pas en danger», a rassuré Jean Castex, le chef du gouvernement lors d'un point presse.

Située dans le même immeuble que les anciens locaux de Charlie Hebdo, Premières Lignes, qui collabore notamment avec Cash Investigation a par ailleurs vécu et filmé la fuite des frères Kouachi en janvier 2015, après l'attaque de Charlie Hebdo. «Cela s'est passé vers 11h45, un homme est arrivé et a attaqué avec un hachoir deux salariés qui fumaient devant l'immeuble, un homme et une femme, explique-t-il. L'homme et la femme ont été tous les deux très gravement blessés», a-t-il ajouté.

Deux collaborateurs de la société de production "Premières lignes" travaillant pour France Télévisions blessés dans l'attaque à l'arme blanche à Paris.



▶ #JT13h pic.twitter.com/Pwcrq44btG — Info France 2 (@infofrance2) September 25, 2020

«Deux collègues fumaient une cigarette en bas de l'immeuble, dans la rue. J'ai entendu des hurlements. Je suis allée à la fenêtre et j'ai vu un de mes collègues, taché de sang, être poursuivi par un homme avec une machette dans la rue. On sait que nos deux collègues sont blessés, mais nous n'en savons pas davantage pour le moment», a déclaré sous couvert d'anonymat une employée de Premières Lignes. Les salariés de la société sont actuellement confinés dans un théâtre à proximité, a précisé BFM.

Deux suspects ont été interpellés. Un premier bilan de la préfecture de police (PP) faisait état de quatre blessés dont deux en «urgence absolue», avant d'être revu à la baisse. Le procureur de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «tentative d'assassinat», le parquet antiterroriste a été saisi.

"On a entendu des cris": un homme témoigne après l'attaque près des anciens locaux de "Charlie Hebdo" https://t.co/q4XJWAYFQ1 pic.twitter.com/qiAdYXAmns — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020

Un périmètre de sécurité a été établi autour des anciens locaux de Charlie Hebdo, situés dans le XIe arrondissement, pour un «colis suspect», a ajouté la préfecture. La BRI a été mobilisée et le laboratoire central de la préfecture s'est rendu sur place, a encore dit la PP, invitant à «éviter le secteur». Une cellule de crise a été ouverte au ministère de l'Intérieur. Le ministre Gérald Darmanin et le Premier ministre Jean Castex se rendent actuellement sur place.

Cinq écoles ont également été confinées dans le périmètre, a indiqué à l'AFP le rectorat de Paris. Le Samu a de son côté indiqué avoir déclenché sa cellule de crise opérationnelle, tandis que la RATP a déclaré avoir «complètement fermé au public» la station de métro Bastille par «mesure de sécurité».

Une attaque à l’arme blanche a été perpétrée à proximité des anciens locaux de l’hebdomadaire Charlie Hebdo.

Je me rends immédiatement place Beauvau pour faire un point sur la situation avec le ministre de l’Intérieur @GDarmanin. — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 25, 2020

«Vers midi, on est allés faire une pause déjeuner au restaurant. En arrivant, la patronne s'est mise à crier "partez, partez", il y a un attentat... On est partis en courant s'enfermer et rester à l'intérieur de notre boutique avec quatre clients», a raconté à l'AFP Hassani Erwan, 23 ans, un coiffeur situé au coin de la rue Saint-Sabin et la rue Verte.

Cette attaque survient alors que la rédaction de Charlie Hebdo fait l'objet de nouvelles menaces depuis que l'hebdomadaire a republié des caricatures de Mahomet le 2 septembre, à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015, qui doit se tenir jusqu'au 10 novembre.

(L'essentiel/afp)