Vol à main armée au Ritz, 4 millions de bijoux volés

Deux des braqueurs sont toujours en fuite. Le butin est estimé à "plusieurs millions d'euros", selon une source policière. Les cinq hommes ont agi vers 18H30 dans le célèbre palace de la place Vendôme, en plein centre de la capitale. Armés notamment de haches, ils ont brisé les vitrines derrière lesquelles se trouvaient les bijoux, selon une source policière. "De célèbres joailliers exposent leurs bijoux derrière des présentoirs dans le Ritz", a expliqué une autre source policière.

Three arrested, two at large following armed robbery at the Ritz Hotel in Paris; no one injured, police say. https://t.co/LJVV8fQkoE pic.twitter.com/Ph3eRWU3O4