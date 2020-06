Deux jours après sa sortie de garde à vue, l'infirmière interpelée de manière musclée par les forces de l'ordre lors de la manifestation des soignants à Paris mardi, s'est exprimée sur Mediapart, vendredi. Farida Chikh, 50 ans, se défend «d'avoir voulu blesser quelqu'un».

«J'avais des cailloux, mais c'était symbolique. Je voulais dire qu'on en marre, que nous sommes fatigués», justifie-t-elle tout en avançant le fait que les policiers «sont protégés par du matériel fait pour ça».

Celle qui exerce à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif explique avoir voulu exprimer le malaise des soignants: «On vient manifester et on nous gaze! On asphyxie déjà les hôpitaux. Qu'est ce que vous voulez de plus?», s'interroge-t-elle.

Soignants mobilisés: l'arrestation d'une infirmière fait polémique pic.twitter.com/zmaceJb9mP — BFMTV (@BFMTV) June 17, 2020

Son arrestation mardi avait suscité l'indignation d'une partie de la société française. Les images montrent plusieurs policiers trainer l'infirmière au sol. Le visage en sang, cette dernière demande sa ventoline.

D'autres vidéos ont ensuite été diffusées. L'une d'entre elle montre la manifestante entrain de lancer des projectiles sur les forces de l'ordre. Selon la police française, l'interpellation de l'infirmière s'est faite dans les règles, sans que les agents ne fassent preuve de violence excessive.

La prochaine manche pourrait se jouer devant les tribunaux. Farida Chikh a en effet porté plainte contre les policiers à l'inspection générale de la police. Les quatre agents impliqués ont également déposé plainte contre l'infirmière.

(th/L'essentiel)