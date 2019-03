Le champion de «TF1» a passé la nuit en prison

Le plus grand champion du jeu de TF1 «Les 12 coups de midi», a passé sa première nuit en prison. Le Français a été mis en examen pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques, a révélé RTL France. Le début de l'affaire remonte à 2017. Une adolescente avait alors porté plainte après que Christian Quesada, qui se faisait passer pour une personne mineure, lui avait envoyé des messages lui demandant d'ôter ses vêtements, de lui envoyer des photos dénudées. «Il lui a fait des propositions ouvertement sexuelles», a dit le procureur de la République de Bourg-en-Bresse, Christophe Rode.

Il a fallu près de deux ans aux policiers avant de réussir à arrêter le champion qui voyage beaucoup à l'étranger et de le placer en garde à vue, lundi 25 mars 2019. Pendant que le quinquagénaire était interrogé, les gendarmes ont perquisitionné son domicile et y ont trouvé des centaines d'images et de vidéos pédopornographiques dans ses ordinateurs. «Il se rend compte de la gravité des faits, mais explique avoir seulement consulté ses images et n'avoir jamais commis d'agression sexuelles», a déclaré le procureur.

Pour le moment, Christian Quesada reste en détention provisoire et une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer s'il fait partie d'un réseau de partage de fichiers sur internet, indique RTL. Pour le moment, ni TF1 ni Jean-Luc Reichmann n'ont encore réagi à l'annonce de la mise en examen du champion.

(L'essentiel/utes)