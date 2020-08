Le chauffeur de bus décédé a-​​t-​​il agressé son client?

Maître Thierry Sagardoytho, avocat du principal suspect dans l'agression mortelle dont a été victime le 5 juillet dernier, Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, vient de jeter un pavé dans la mare. L'homme de loi remet en effet en cause la version communément admise selon laquelle son client aurait violemment agressé le conducteur du véhicule, après que celui-ci lui a demandé de bien vouloir porter un masque.

Me Thierry Sagardoytho a indiqué à nos confrères de France Bleu Pays Basque que son client, âgé de 22 ans, aurait été victime le premier d'une agression de la part du chauffeur de bus. Pour corroborer ses dires, l'avocat avance des images de surveillance tournées dans le bus. Selon lui, Philippe Monguillot (59 ans) s'est dirigé vers le fond du bus en direction de quatre jeunes installés sans masque. Suite à un échange verbal, «c'est mon client qui a été violemment agressé en premier».

Celui-ci, selon Me Sagardoytho, aurait été victime d'un coup de tête au visage. Le jeune homme et un ami, lui aussi poursuivi pour meurtre, auraient alors répliqué et asséné plusieurs coups de pieds et de poings fatals au chauffeur de bus, comme le montrent les images de vidéosurveillance. Pour rappel, Philippe Monguillot, grièvement blessé à la tête, est décédé cinq jours plus tard, le 10 juillet.

(pp/L'essentiel)