Zemmour défend les policiers «qui ont eu peur»

Une fois n'est pas coutume, les récents propos d'Eric Zemmour risquent de provoquer un torrent d’indignation. Le polémiste d'extrême droite a défendu les trois policiers accusés d'avoir passé à tabac Michel Zecler, suite à une tentative d’interpellation à Paris, la semaine passée.

«Je vois mal des policiers se lever le matin et se dire "tiens je vais briser ma carrière et je vais taper un type noir, de surcroît, comme ça il y aura une belle émotion". Non, il y a eu un engrenage, visiblement ils ont pris peur, ils ont paniqué», tout en reconnaissant que «cela ne veut pas dire qu'ils ont eu raison».

Et le chroniqueur condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine d'ajouter qu'il «déteste ce lynchage» en qualifiant les policiers «qui vont perdre leur boulot» de «pauvre garçons qui doivent être effondrés». «Ils ont été lynchés par la France entière et par le président de la République lui même!», a poursuivi Zemmour.

«Pas le perdreau de l'année»

L'éditorialiste a également eu des mots plutôt durs à l'encontre de la victime, un producteur de musique de 41 ans bien connu dans le milieu du rap français: «Ce Michezl Zecler n’est pas le perdreau de l'année. Il a plusieurs délits à son actif, il a fait de la prison par le passé. Ce n'est pas de ma faute si les bien pensants choisissent mal leurs victimes», a ironisé Zemmour.

Quatre policiers ont été mis en examen et deux d'entre eux écroués, après le passage à tabac et les propos racistes proférés à l'encontre de M. Zecler, dans cette affaire qui électrise le débat autour des violences policières et de la loi «sécurité globale» en France.

Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes.



La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante.



Il faut la regarder jusqu'au bout pour mesurer toute l'ampleur du problème. pic.twitter.com/vV00dOtmsg — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

(th/L'essentiel)