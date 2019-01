«Tout le monde filmait, personne ne l'a aidée»

Laura Sanz Nombela fait partie des quatre victimes de l'explosion survenue à samedi. L'Espagnole de 38 ans travaillait dans un supermarché à Tolède, sa ville natale, à une centaine de kilomètres de Madrid. Mère de trois enfants de 10, 5 et 3 ans, la trentenaire passait un week-end en amoureux avec son mari, qui avait tout planifié en secret. Au moment du drame, le couple se trouvait dans une chambre de l'hôtel situé juste à côté de la boulangerie totalement détruite. Laura, qui était en train de s'habiller près de la fenêtre, a été prise dans le souffle de l'explosion.

«Si c'était arrivé deux minutes plus tôt, Laura serait encore vie. Ou deux minutes plus tard...» ressasse le père de la victime, cité par «El Pais». Trois jours après le drame, José Luis Sanz Gutierrez crie sa colère. L'Espagnol dénonce notamment la passivité des témoins, alors que son gendre appelait au secours depuis la fenêtre de sa chambre. «Tout le monde était occupé à filmer la scène avec son téléphone et personne ne les a aidés. Jusqu'à ce que mon beau-fils puisse enfin la confier à un pompier qui lui a fait un massage cardiaque avant l'arrivée de l'ambulance», tempête-t-il.

Blessures psychologiques incommensurables

Arrivé en catastrophe à Paris, le père de la victime a aussi souffert du manque d'attention des secours et des autorités. Pendant une heure et demie, José Luis et son gendre ont erré comme des âmes en peine avant de trouver l'endroit où se trouvait le corps de Laura. «Nous y sommes arrivés à cinq heures et demie, mais ils n'ont pas ouvert avant huit heures. Nous étions dehors en train d'attendre, il n'y avait même pas un endroit pour prendre un café», s'indigne l'Espagnol.

Indignée, la famille de Laura a porté plainte dimanche, avant d'être enfin prise en charge par une équipe de psychologues. Elle n'a, cependant, bénéficié d'aucune aide pour trouver un logement sur place. Le mari de Laura n'a été que légèrement blessé dans l'explosion, mais ses blessures psychologiques sont incommensurables: il s'en veut terriblement d'avoir offert ce voyage tragique à sa femme.

L'Espagnole Laura Sanz Nombela morte rue Trévise, son mari blessé dans l'explosion lui avait fait la surprise d'un Week-End en #amoureux à #Paris en confiant leurs trois enfants de 10, 5 et 3 ans aux grand-parents... pic.twitter.com/owNDXUlqro— Minederien (@roccopasfredi) 13 janvier 2019

