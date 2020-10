Un prêtre orthodoxe blessé par balle à Lyon

Un prêtre orthodoxe de nationalité grecque s'est fait tirer dessus au fusil à canon scié samedi vers 16H00 à Lyon et l'auteur présumé des faits est en fuite, a indiqué à l'AFP une source policière. Le prêtre était «en train de fermer son église» au moment des faits, a précisé cette source, ajoutant qu'il se trouve dans un état grave. «Un événement est en cours à proximité du secteur Jean-Macé, dans le VIIe arrondissement à Lyon», a indiqué sur twitter le ministère de l'Intérieur. «Les forces de sécurité et de secours sont sur place». «Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités», a-t-il précisé.

Ces faits surviennent trois jours après l'attaque de la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Nice, où trois personnes ont été tuées par un assaillant islamiste armé d'un couteau. Le gouvernement a laissé une dérogation jusqu'à lundi inclus aux lieux de culte pour célébrer la Toussaint, avant un reconfinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Après l'attentat de Nice, Emmanuel Macron a annoncé le passage de 3 000 à 7 000 soldats pour l'opération Sentinelle afin de protéger les lieux de culte et les écoles. À cela viennent s'ajouter quelque 7 000 membres des forces de l'ordre, dont pour moitié des gendarmes réservistes, qui seront mis dès lundi à disposition des préfets pour assurer la sécurité.

(L'essentiel/afp)