Intempéries: aéroport d'Ajaccio fermé, un disparu

Un homme disparu Méditerranée après avoir chuté d'un voilier, l'aéroport d'Ajaccio fermé en raison des inondations et quelques routes coupées: le Sud-Est a été de nouveau frappé par de fortes pluies entre vendredi et samedi. Après avoir subi deux violents «épisodes méditerranéens» qui ont fait 14 morts en un mois, la Côte d'Azur, la Provence et la Corse ont été à nouveau touchées par des pluies abondantes et des vents forts vendredi.

Près de Marseille, dans le golfe de Fos-sur-Mer, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée a signalé vers 19h15 vendredi deux hommes à la mer à la suite d'une chute d'un voilier, a indiqué la préfecture maritime de Toulon dans un communiqué.

Les secouristes, aidés d'un hélicoptère de la Marine nationale, ont retrouvé l'un des deux accroché à une bouée, en hypothermie. Le deuxième homme est toujours porté disparu, même si la situation météo s'est largement améliorée. En Corse, des pluies abondantes ont touché la Corse-du-Sud vendredi faisant gonfler la rivière Gravona qui a son embouchure dans le Golfe d'Ajaccio, près de l'aéroport.

«Eau par-dessus les digues»

«L'eau est passée par dessus les digues de l'aéroport d'Ajaccio. Nous allons procéder dans les prochaines minutes à sa fermeture», a indiqué à l'AFP Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud. «On est sur un cas de crue centennale», a-t-il ajouté. Des dizaines de passagers qui attendaient samedi de partir vers Marseille ou Paris pour les fêtes de fin d'année ont été informés qu'ils devaient rentrer chez eux car il y a de l'eau sur la piste, a constaté un photographe de l'AFP sur place.

Même s'il ne pleut plus à l'heure actuelle près d'Ajaccio, la vigilance reste de mise sur plusieurs routes proches de cours d'eau où l'eau continue de monter, a ajouté M. Charrier. La Haute-Corse est elle en vigilance orange pour un «épisode de vent violent à partir de la seconde partie» de la nuit de samedi à dimanche, a mis en garde Météo France dans son dernier bulletin samedi. Sur la Côte d'Azur, où la vigilance orange a été levée sur les Alpes-Maritimes et le Var, «l'épisode a été plus léger qu'on l'aurait pensé», a toutefois indiqué à l'AFP une source de gendarmerie samedi.

