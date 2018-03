Explosion dans une entreprise classée Seveso

«Deux collaborateurs de l'entreprise en urgence absolue ont été évacués sur l'hôpital de Rangueil à Toulouse. Les 12 autres collaborateurs de l'entreprise ont été placés en sécurité», a indiqué la préfecture dans un communiqué. L'explosion s'est produite sur le site de Saint-Sulpice, entre Albi et Toulouse, peu avant 10h et «deux employés de l'usine ont été blessés aux mains et à la tête. Ils ont été évacués par les pompiers», a ajouté la gendarmerie.

«L'accident est intervenu à l'occasion d'une procédure de maintenance-nettoyage de la cuve enterrée de 35 m³, vide au moment de l'explosion», a précisé la préfecture. «C'est probablement l'absence de ventilation suffisante de la cuve qui auparavant contenait de l'acétate d'éthyle qui serait à l'origine de l'explosion. L'enquête le déterminera», selon un communiqué de la préfecture.

Circulation brièvement interrompue

«Aucun incendie n'est à déplorer, ni pollution aux milieux naturels», a souligné la mairie. «Il n'y a pas eu d'émanation de gaz», a-t-elle précisé. Par précaution, la mairie a «prévenu toutes les structures accueillant des enfants pour les maintenir à l'intérieur ce matin. À midi, les parents peuvent venir récupérer leurs enfants à l'école sans souci».

La circulation SNCF entre Albi et Toulouse a été brièvement interrompue. La situation est revenue à la normale à la mi-journée, selon la préfecture. Sollicitée par l'AFP, la direction du site n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Le groupe allemand Brenntag revendique la place de leader mondial du marché de la distribution chimique, avec un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros en 2016, une présence dans 74 pays, dont la France, et un effectif mondial de plus de 15 000 personnes.

(L'essentiel/afp)