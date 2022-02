Un couple de 70 et 74 ans emporté par les flots

Un couple de septuagénaires est mort noyé dimanche soir dans sa voiture qui a été emportée par les flots sur une route submersible à marée haute, à Bricqueville-sur-mer (Manche), ont annoncé les pompiers lundi. L'homme de 74 ans et la femme de 70 ans ont appelé les pompiers un peu avant 22h, dimanche, alors que leur véhicule venait d'être emporté sur la route submersible RD 375 «au moment de la pleine mer», selon la même source.

Trente-deux pompiers ont alors été dépêchés sur place pour les secourir, dont des sauveteurs aquatiques et des plongeurs. Une ambulance, des véhicules tout-terrain et l'hélicoptère de la sécurité civile ont aussi participé aux secours. La nuit et la marée haute ont rendu difficile la localisation du véhicule immergé, qui n'a finalement été localisé que vers 23h15 par l'hélicoptère.

Les deux occupants ont été extraits de leur voiture par les plongeurs puis ramenés à terre par le canot de sauvetage. Ils ont été déclarés décédés par le médecin du SMUR.

(L'essentiel/afp)