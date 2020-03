Se faire «prêter» un chien pour fuir le confinement...

Comme l'Italie et l'Espagne et à moindre mesure le Luxembourg, la France confine strictement ses habitants. Les conditions de sorties se sont d'ailleurs encore durcies cette semaine. Il reste possible de se rendre à l'extérieur s'il s'agit de soulager son animal de compagnie. Ce qui donne des idées à certains.

Ainsi, un refuge de animalier dans la région d'Annecy a été contacté par deux habitants qui souhaitaient «emprunter» un chien. La SPA a refusé cette adoption intéressée et sans lendemain, la jugeant déplacée.

(L'essentiel/mpo)