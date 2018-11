Un texte troublant trouvé dans l'ordi de Jonathann D.

Alors qu'approche une confrontation entre Jonathann D. et la famille d'Alexia, un nouvel élément de l'enquête a été porté à la connaissance des médias. L'émission «Sept à Huit» a en effet révélé dimanche l'existence d'un document Word potentiellement accablant. Retrouvé dans l'ordinateur de Jonathann D., le texte décrit le prétendu déroulé de la journée du samedi 27 octobre 2017. Or, l'enquête a permis de déterminer qu'Alexia est décédée dans la nuit du vendredi au samedi. Ce scénario, rédigé par Jonathann dix jours après la mort de la jeune femme, est donc un tissu de mensonges:

«Lever tous les deux 7 heures et déjeuner ensemble devant série Grinder. Elle a déjeuné un peu de salade de fruits. Avant 9 heures, salle de bain. Elle s'habille en vêtements de sport: débardeur rose, tee-shirt gris, lunettes rouges, short noir, chaussettes blanches, baskets roses et gilet de sport coton rose. J'ai vidé le lave-vaisselle, étendu le linge. J'ai pris une douche. 9 heures 15, bisou, câlin. Je suis allé chez mes parents vider le seau à compost, j'ai bu un café avec ma maman. Monsieur Dumont m'a vu sur le rond-point. Je suis allé au bar, boire un café, voir Jean-Pierre. Je suis retourné à la maison, elle n'était toujours pas rentrée. On est allé à la maison, aux urgences, et à la gendarmerie vers 11 heures 45».

«Un élément à double tranchant»

L'histoire écrite par Jonathann ressemble furieusement à celle qu'il a livrée aux gendarmes dès le lendemain de la disparition d'Alexia. Interrogé sur ce document, le trentenaire avait expliqué à l'époque qu'il s'agissait d'un «pense-bête» censé l'aider à «ne pas oublier ce que je devais dire». Pendant trois mois, Jonathann D. avait joué les maris éplorés avant d'avouer, en janvier 2018, avoir «accidentellement» étranglé son épouse. En juin dernier, le jeune homme s'était rétracté et avait accusé son beau-frère, Grégory Gay, d'avoir tué Alexia.

Quelles conclusions tirer de ce document? Selon L'Est Républicain, deux hypothèses ressortent: soit Jonathann a pris soin de peaufiner son mensonge, soit quelqu'un lui a dicté un scénario à exposer aux enquêteurs. C'est cette seconde théorie que va certainement exploiter la défense. «C'est un élément à double tranchant sur lequel Jonathann D. devra s'expliquer jeudi devant le juge d'instruction. Il va devoir donner des précisions sur l'existence de ce document, qui peut être à charge ou à décharge et qui n'est pas anodin. On peut penser que si on met en place un tel stratagème, on n'a pas besoin de l'écrire pour s'en souvenir», estime Randall Schwerdorffer, l'avocat du suspect.

Le reportage de «Sept à Huit»

