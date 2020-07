Un quad termine dans la terrasse d'un café

L'accident s'est produit vers 18h30 dans cette commune d'environ 5 000 habitants à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Lons-le-Saunier. Trois personnes, deux clients du bar et le conducteur de l'engin qui circulait sans casque, ont été blessées lors du choc, selon la préfecture du Jura. Les deux clients ont été «légèrement» touchés, tandis que le conducteur a été plus sérieusement blessé, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Six autres clients du bar, manifestement «bousculés» au moment de l'impact, ont été examinés sur place par le Smur mais leur état n'a inspiré aucune inquiétude. Selon les premiers éléments, il s'agit d'un accident. Le conducteur, qui transportait un passager sur son quad, semblait avoir une alcoolémie positive, a indiqué une source proche du dossier.

En garde à vue

Il avait fait auparavant plusieurs «zigzags devant la terrasse», avant de finalement la percuter lors d'un nouveau passage. L'accident, survenu à la veille du 14-Juillet, s'est produit alors que de nombreuses personnes étaient dehors, selon le procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal.

Le conducteur, dirigé vers un hôpital du secteur, sera entendu «vraisemblablement sous le régime de la garde à vue» lorsque son état le permettra, a indiqué le magistrat. Une enquête pour «blessures involontaires» a été ouverte, a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)