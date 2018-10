Quand le maire lui-​​même va acheter des revolvers

Selon le Journal de Montreuil, qui a révélé l'affaire, le maire divers droite d'Hesdin, petite commune du nord de la France, a acheté des armes auprès d'une armurerie locale en invoquant le fait que c'était pour équiper la police municipale, qui manifestement n'est pas au courant, le conseil municipal non plus. Il s'agit de deux revolvers «soft gomm de calibre 8.8x10» munis d'un barillet à cinq coups, pour 394 euros.

L'enquête, confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Lille, devra déterminer si le régime d'acquisition de ces armes est réglementaire et déterminer avec quel argent M. Sieczkowski-Samier les a acquises et dans quel but. Selon la facture, dont une copie a été mise en ligne sur la Voix du Nord, l'achat remonte au 20 juillet 2018. «Ces équipements pourront être utiles aux services de protection de la ville ainsi qu'aux élus dans le cadre de leurs fonctions. Ces armes ont été déclarées, au préalable, dans les règles, auprès de la préfecture du Pas-De-Calais», a affirmé le maire d'Hesdin le 22 octobre, sur sa page Facebook.

Pour armer la police municipale, une délibération doit être adoptée par le conseil municipal et la décision doit faire l'objet d'un avis au préfet, qui doit s'assurer que les armes entrent dans la bonne catégorie, rappelle le parquet. Des membres du conseil municipal ont informé le préfet de cette situation, affirmant qu'ils n'ont pas été consultés. M. Sieczkowski-Samier est par ailleurs mis en examen depuis début 2017, soupçonné de «complicité de faux et d'usage de faux en écriture publique» et de «prise illégale d'intérêt».

(L'essentiel/afp)