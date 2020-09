Sa combine pour récupérer un ticket à 4 millions

L'homme a fait appel de cette décision, rendue le 1er juillet après son procès qui s'était tenu en mai dernier, a précisé cette source. Le jugement a été assorti d'une interdiction d'exercer toute profession en lien avec les jeux et paris pendant cinq ans, et la somme perçue a été confisquée.

En 2016, il avait été informé par le PMU qu'un ticket gagnant du Quinté plus avait été joué dans son bar. Après avoir réussi à identifier l'heureux chanceux, il lui avait faire croire que son ticket était gagnant seulement à hauteur de 16 000 euros et lui avait versé cette somme en espèces, a retracé une source proche du dossier.

400 000 euros dans le sac et les sous-vêtements

Il avait ensuite récupéré le ticket, sans toutefois le valider dans la machine prévue à cet effet. Il avait prétendu en être le réel détenteur, ce qui lui avait permis d'empocher les 4,4 millions d'euros de gains, a poursuivi cette source.

Le gérant et sa compagne ont été interpellés à leur retour d'Istanbul en Turquie, avec 400 000 euros en espèces dissimulés dans leur sac et leurs sous-vêtements, a-t-elle indiqué. L'homme était déjà mis en cause dans plusieurs autres dossiers d'escroquerie aggravée et de blanchiment, a-t-elle ajouté.

(L'essentiel/afp)