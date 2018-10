Les deux ourses relâchées attendent déjà des petits

«À la suite d'examens vétérinaires poussés et de tests de grossesse positifs, il est très probable que les deux ourses donneront naissance à des petits dès l'an prochain», a déclaré vendredi Marko Jonozovic, un responsable de l'Agence forestière slovène qui a supervisé la capture des deux animaux dans le petit pays balkanique. «On peut dire qu'officiellement, on a envoyé deux ourses en France, mais qu'en fait, il y en aura peut-être six au printemps», a-t-il ajouté, rappelant que les ourses slovènes donnent habituellement naissance à deux petits par gestation.

Le fait que les ourses soient pleines relève de la normale en cette période de l'année, a précisé M. Jonozovic, soulignant que les deux femelles étaient «à un âge et dans un état de santé parfait». Le lâcher des deux animaux se heurte dans le Béarn à la vive opposition d'éleveurs locaux qui craignent pour leur cheptel et ont dénoncé une «provocation», concernant «un massif qui a particulièrement souffert des prédations» cet été.

(L'essentiel/afp)