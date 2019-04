«On est en train de perdre Notre-Dame!» Il est près de 20h, la flèche de Notre-Dame s'effondre et un cri d'horreur s'élève de la foule massée lundi le long des quais de Seine qui assiste, pétrifiée, à la disparition d'une partie de la mythique cathédrale, engloutie par les flammes. «Quand je pense qu'on est passés devant il y a une heure. On a fait des photos, il y avait encore la tour», soupire Stéphane, touriste de 46 ans venu de Grenoble.

«C'est triste, c'est plus que triste. C'est un bâtiment qui a résisté à tellement de choses, des guerres... C'est une partie du patrimoine qui disparaît», se lamente-t-il. «J'espère que c'est pas un attentat», lâche une dame, inquiète. Sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville, sur les bateaux-mouches, tout le long des quais de Seine, Parisiens et touristes du monde entier ont arrêté leur course, médusés par l'épais panache jaunâtre et les flammes qui grignotent à toute vitesse la toiture du mythique édifice. Les flammes progressent à vue d’œil.

«Tout le monde connaît Quasimodo»

«Notre-Dame est en feu?!», interroge en anglais une touriste japonaise, comme pour se convaincre de ce qui se passe sous ses yeux. «Notre-Dame est un symbole dans le monde entier. C'est terrible», dit Jane, une Londonienne. Beaucoup filment ou font des photos avec leur téléphone, certains sont trop choqués pour le faire. D'autres s'étreignent ou essuient une larme. «La physionomie de Paris va changer, c'est terrible», dit Marie, retraitée parisienne.

Les sirènes des camions de police et de pompiers résonnent de manière ininterrompue. L'île de la Cité a été évacuée et est bouclée par militaires et policiers. «À cause des retombées de cendres», explique laconiquement un policier. «On est passé, il y avait une fumée grise, l'odeur était bizarre. On nous a évacué au bout de la rue, puis au bout du pont. C'est incroyable», raconte Stéphane, le touriste Grenoblois. «Je ne verrai jamais Notre-Dame, se désole William, touriste américain. Quelle tristesse. C'est un emblème de la France, tout le monde connaît Notre-Dame, Quasimodo...»

(L'essentiel/afp)